Verloren zoon Zinho Gano scoort meteen bij rentree: "Alles is uitgeklaard" en "Droomcomeback"

Een week geleden verkommerde hij nog bij de B-kern van Zulte Waregem, maar het kan dus snel keren allemaal.

Zinho Gano bood zijn excuses aan bij Zulte Waregem en werd door Mbaye Leye opgevist in de wedstrijdkern tegen KV Kortrijk.

In de slotfase mocht hij invallen, een minuut later kreeg Essevee een strafschop en zo kon Gano ook meteen scoren bij zijn rentree.

Vlot verlopen

"Ik wist dat het mijn moment was. Op zo'n manier je comeback vieren? Beter kan het niet. Dit is een succesvolle rentree."

Gano is klaar om met Essevee te knallen de komende weken en maanden: "We hebben met de drie partijen samen gezeten. Alles is uitgeklaard en het is heel snel gegaan en vlot verlopen."