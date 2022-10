Biergooiers moeten het ontgelden, lof voor Essevee: "Niet meer doen, verschrikkelijk" en "Verstandige beslissing"

Zinho Gano kwam terug in de A-kern terecht bij Zulte Waregem en was vanop de stip meteen trefzeker voor zijn club. En passant kreeg hij ook wat bier over zich.

Het analistenpanel had daar wel wat over te zeggen allemaal in Extra Time. "U bier gooien naar een speler, is dat mode? Ik heb dat nooit meegemaakt", aldus Wesley Sonck. "Verschrikkelijk. Niet meer gooien." Verstandige beslissing "Ik vind het ongelooflijk dat je zoiets doet. Wat kan Gano anders doen?", pikte Franky Van der Elst in op de hele zaak. Hij reageerde ook op de nieuwe kansen voor Gano. "Het is een verstandige beslissing van Zulte Waregem. Ze hebben zo'n jongen die scoort nodig. Hij heeft hen vorig seizoen in eerste klasse gehouden met Dompé en Vossen."