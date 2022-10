Heynen ziet ploegmaats de mouwen opstropen: "Rode kaart na domme actie, iedereen dubbel zo hard gewerkt"

Het was mouwen opstropen en werken, voor Bryan Heynen en zijn ploegmaats. De rode kaart voor Preciado maakte het voor Genk lastiger dan het misschien moest zijn.

"Een felbevochten driepunter", vond de aanvoerder van Genk het, die zelf sowieso steeds voorop gaat in de strijd. "Zeker na die rode kaart. Voordien hadden we wel controle en waren er ook kansen. Die rode kaart kwam er na domme actie. We hebben dan tegen mekaar gezegd: als we punten willen pakken, moeten we dubbel zo hard werken."

Niet acceptabel

Die uitsluiting van Preciado had inderdaad echt wel een grote impact op het spelbeeld. "Ik heb de fase niet zo goed gezien, maar als hij reageert is het sowieso niet acceptabel. Die dingen gebeuren nu wel eenmaal in het voetbal, ook al zou het niet mogen."

Desondanks sleepte Genk de overwinning uit de brand. "Omdat iedereen zijn taak goed uitvoert en iedereen dubbel hard gewerkt heeft voor elkaar. Ik denk dat dat loont." Zo blijft de Genkse TGV maar voortdenderen: 31 op 33 is het bilan inmiddels. "Het loopt goed, het vertrouwen is er. Zelfs met tien man hebbben we wel een paar kansen weggegeven, maar niet echt grote doelkansen. Ik denk dat we dat aan onszelf te danken hebben."