Peter Vandenbempt kijkt met verbazing naar openlijke ruzie tussen Vanhaezebrouck en De Witte: "Niet normaal"

Het klettert tussen voorzitter Ivan De Witte en trainer Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent.

Voorzitter Ivan De Witte had van zich laten horen na de Europese nederlaag tegen Djurgardens. Hij had het over een gebrek aan een goed georganiseerd systeem om individuele fouten op te lossen, de vele verhaaltjes van Vanhaezebrouck achteraf en het feit dat zijn trainer de nederlagen altijd toeschrijft aan individuele fouten.

Vanhaezebrouck antwoordde gevat met het feit dat De Witte "geen kenner is", dat De Witte altijd graag vooraan wil staan als er successen worden geboekt en Vanhaezebrouck niet de gewenste versterkingen kreeg na de vele blessures.

Ook Peter Vandenbempt is onder de indruk van de openlijke ruzie. "Ze hebben echt wel met scherp op elkaar geschoten, niet normaal", zegt hij bij Sporza. Maar de twee zijn ook tot elkaar veroordeeld denkt hij en ze kunnen er ook uit geraken.

"Ze zijn de voorbije jaren alle twee wel al een keer vreemdgegaan en dat is hen toch niet geweldig goed bevallen. Ze hebben vastgesteld dat ze vooral mét elkaar hun beste niveau hebben gehaald", zegt hij nog. Hij raadt de twee dan ook aan om eens goed met elkaar te spreken.