Hein Vanhaezebrouck met duidelijk statement richting voorzitter De Witte: "Als ik niet de juiste man voor Gent ben, dan heb ik daar geen probleem mee"

AA Gent haalde het met 3-0 van Mechelen, maar het ging daarna toch ook nog over de heisa van de voorbije dagen met onder meer een aantal uitspraken van voorzitter De Witte.

De Witte had aangegeven dat het gedaan moest zijn met de excuses en dat er tegen Mechelen resultaat moest worden gehaald.

Na de 3-0 tegen Mechelen heeft ook Hein Vanhaezebrouck gereageerd: "Deze zege is geen opluchting op zich. Ik ben twee keer naar Gent gehaald om ze uit de miserie te halen."

Toekomst

"Als ik niet de man ben voor hen in de toekomst, dan is het maar zo. Daar heb ik geen probleem mee", was de oefenmeester van Gent duidelijk.

Maar toch ook met een duidelijk signaal richting de voorzitter: "Wie en public met mij wil spreken over systemen moet een kenner zijn. Ik sprak op het vliegtuig en hij had de beelden niet terugbekeken, dat was duidelijk. Of we zo kunnen verder werken? Daar kan ik niet over beslissen, dat is niet aan mij."