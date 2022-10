Hommeles in Gent: "Ik heb het gevoel dat de werkomstandigheden voor Vanhaezebrouck moeilijker zijn dan die voor Mazzu"

Bij AA Gent zijn ze blijkbaar een oorlogje aan het voeren in de pers. Ivan De Witte gaf felle kritiek na de zware nederlaag tegen Djurgardens. En na de zege tegen KV Mechelen repliceerde Hein Vanhaezebrouck fel.

Vanhaezebrouck liet weten dat als ze niet meer in hem geloven dat ze dan hun conclusies moeten trekken. "Daar zit volgens mij méér dan een haar in de boter tussen hem en de voorzitter, die zich na de nederlaag in Djurgårdens kritisch had uitgelaten over de ploeg, onder meer dat er onvoldoende inzet was getoond", aldus Degryse in HLN. "De Witte zei dat er geen excuses meer waren. Wel, gisteren diende Vanhaezebrouck hem van antwoord."

"Hij was duidelijk heel geprikkeld door de woorden van zijn voorzitter. Vanhaezebrouck ervaarde de situatie een beetje zoals Priske bij Antwerp vorig jaar, toen Gheysens aan de rust in de kleedkamer was gekomen. De Witte gaf ook serieuze kritiek op speltechnische zaken en Vanhaezebrouck zei: ‘Als je met mij over voetbalzaken wil discussiëren, dan moet je ook wat van voetbal kennen’ - als sneer kan dat wel tellen."

Degryse vindt het een heel ongezonde situatie. "Ik heb het gevoel dat de werkomstandigheden voor de trainer nu pijnlijker zijn voor Vanhaezebrouck in Gent dan voor Mazzu in Anderlecht. Mazzu, Vandenhaute en Verbeke zitten op dezelfde golflengte."