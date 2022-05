Vaststellingen bevestigd in Mechelen: Tissoudali schenkt Gent zege en zet Genk onder druk in Europe play-offs

De ontknoping in de Europe play-offs nadert. Gent is dicht bij de eindzege nadat het ook in Mechelen ging winnen. De druk ligt zo bij achtervolger Genk.

Beide coaches voerden wel enkele wijzigingen door, drie dagen na de vorige onderlinge ontmoeting. Opmerkelijk was de keuze van Hein Vanhaezebrouck om Tissoudali op de bank te laten. In de tribunes viel een protestactie op van een deel van de thuissupporters. Daar kunt u HIER meer over lezen.

© photonews

Op het veld probeerden beide teams er nog wel het beste van te maken, ook al stond er niet heel veel op het spel. Vooral in het derde kwartier kwam het tot concrete dreiging. Ngadeu liep zich vrij en kopte raak op een hoekschop van Castro-Montes. Op slag van rust kende ref Boterberg na tussenkomen van de VAR de thuisploeg een elfmeter toe voor een fout van Godeau op Cuypers. Roef stopte de penalty van Mrabti.

© photonews

Deze twee fases waren tekenend, want het kan gezien worden als een voortzettingen van vaststellingen die eerder dit seizoen al gedaan werden. Vaststelling 1: Davy Roef heeft een belangrijk aandeel in het sterke seizoenseinde van AA Gent. Met hem onder de lat slikken de Buffalo's weinig tegengoals. Vaststelling 2: verdedigen op stilstaande fases is al het hele seizoen een groot pijnpunt bij KV Mechelen.

Daarmee was de wedstrijd uiteraard nog niet aan zijn einde. Vanhaezebrouck bracht liefst vier frisse krachten in één keer, zeker een frisse Bezus en Tissoudali konden nog dreigen. De staak stond een treffer van Bezus in de weg. Kort nadien ging Tissoudali zijn kans. Coucke hield zijn plaatsbal uit de verste hoek.

© photonews

Nog een aantal vaststellingen. KV Mechelen is een erg weerbare ploeg. Het werd voor zijn veekracht beloond met een knap vrijschopdoelpunt van Hairemans. De laatste vaststelling van vanavond: Tissoudali vindt vlot de weg naar doel in het AFAS-stadion. De invaller frommelde na een counter de 1-2 in doel. Gent zet Genk voorlopig op zeven punten. Als Genk niet wint van Charleroi, is Gent eindwinnaar van de Europe play-offs.