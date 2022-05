Vrancken en Vanhaezebrouck lyrisch over hun spelers én het Mechelse publiek: "Er hangt iets in Antwerpse lucht"

Wouter Vrancken en Hein Vanhaezebrouck zagen hun spelers voluit gaan. Het Mechelse publiek zorgde dan ook nog eens voor een heerlijke sfeer. En dat allemaal in een match die er amper toedeed.

"Je kunt alleen maar trots zijn op wat de twee ploegen lieten zien", begon Hein Vanhaezebrouck zijn relaas na de wedstrijd. "Mechelen was zo goed als uitgeteld in de play-offs, maar gaat er voor aan 100 kilometer per uur. Gent had ook niet echt meer iets te winnen. Het was voor ons onze 58ste match en we hebben absoluut geknokt om die ook nog te kunnen winnen. Ik ben supertrots op deze mannen."

Ook Wouter Vrancken loofde de gretigheid bij zijn manschappen. "Ik ben heel fier op deze jongens, ook vanwege het hele seizoen. Knap dat we na de 1-1 nog absoluut voor winst gaan. Ook al was de kans op groepswinst nihil, we hadden nog die drive om die tweede treffer te gaan maken. Jammer van het resultaat, maar het is knap dat we dit blijven opbrengen, want dat is niet evident."

KVM slikte nog de 1-2 in de 93ste minuut. Een ferme domper zou je denken, maar het thuispubliek zette er zich nog eens helemaal achter en stak met de gezangen na de match de spelers nog een hart onder de riem. "Dit is een schitterend publiek. Als je hier speelt, willen supporters vooral zien dat je je truitje natmaakt. Vandaar hun reactie na de wedstrijd. Dat is magnifiek."

Het was ook Vanhaezebrouck niet ontgaan. "Er hangt iets speciaal in de Antwerpse lucht. Als je ziet hoe de Antwerp-supporters blijven zingen bij een 0-4 en als je ziet hoe deze supporters in Mechelen tekeergaan, tot zelfs na de match. Dat is heerlijk."