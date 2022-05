3-2: Racing Genk buigt opnieuw achterstand om tegen Charleroi maar houdt in eigen stadion wel stand

Racing Genk heeft zichzelf tegen Charleroi nog een waterkansje gegeven op Europees voetbal volgend seizoen. In de eigen Cegeka Arena werd een achterstand uitgewist en won Genk met 3-2.

Na de overwinning van AA Gent op het veld van KV Mechelen was de opdracht duidelijk: er moest gewonnen worden tegen Charleroi om nog kans te maken op een Europees ticket. Maar nog voor de aftrap kreeg de thuisploeg een opdoffer te verwerken toen Vandevoordt geblesseerd moest afhaken. Leysen verving last minute.

Het was ook Leysen die zich het eerst moest tonen, zij het pas na een twintigtal minuten. De afwerking van Ilaimaharitra was echter te min om de 20-jarige Leysen te bedreigen.

© photonews

Genk liet aan de rust 11 schoten noteren waarvan 4 tussen de palen maar Koffi zagen we amper aan het werk aangezien nagenoeg elk schot gedevieerd werd door een been van Charleroi.

© photonews

Bij de bezoekers werd het schot van Ilaimaharitra niet gedevieerd; Hij nam een bal vanop zo'n 20-25 meter meteen en plaatste het leer perfect in de bovenhoek voorbij Leysen, een schitterend doelpunt.

Genk moest uit een ander vaatje tappen in de tweede helft en dat had Stock ook door. Hij verving Aziz Ouattara en koos ervoor om Thorstvedt tussen de lijnen.

Maar toch was het het koningskoppel Ito-Onuachu dat opnieuw de ban kon breken voor RC Genk. Nadat de Nigeriaan eerst nog een kopkans miste, kwam hij nu wel goed voor zijn man en dook hij de bal onhoudbaar voorbij Koffi.

Niet veel later werd Koffi verschalkt door zijn eigen speler want na een voorzet van Ito werkt Nkuba de bal knullig via de paal in doel. Heel knullig want Onuachu had daarvoor de bal al gemist.

En nog binnen het kwartier was de scheve situatie opnieuw helemaal rechtgezet want na een corner kon Thorstvedty doorkoppen richting tweede paal. Daar stond Cueste klaar om zijn tip net voor die van Ilaimaharitra te zetten en de 3-1 in doel te schuiven.

© photonews

Het bleef Genk-aanvallen regenen maar zowel Onuachu als Paintsil rmisten nagenoeg open kansen. En dat zou Genk zich meteen beklagen want Heymans zette de Zebra's met nog een dik kwartier voor de boeg weer op één doelpuntje van RC Genk.

© photonews

In de slotfase gingen Paintsil en Oyen nog op zoek naar een vierde doelpunt maar kreeg Genk net zoals in Charleroi nog bijna een doelpunt tegen in de slotfase. Bayo mikte ditmaal echter voorlangs.

Door de overwinning blijft RC Genk op 4 punten van AA Gent met nog 2 wedstrijden te gaan. Zondag ontvangen de Limburgers de Buffalo's en kan de race over zijn of net weer helemaal spannend.