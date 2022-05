Geen Maarten Vandevoordt onder de lat tegen Charleroi: Bernd Storck legt uit

Racing Genk won dinsdagavond in eigen huis met 3-2 van Charleroi en behoudt zo uitzicht op een Europees ticket. Opvallende afwezige bij de Limburgers: Maarten Vandevoordt.

Dat Bernd Storck van roteren houdt, werd de voorbije maanden duidelijk. Toch was Vandevoordt een van de weinige zekerheden in het elftal van de Duitser. Toch was er dinsdag tegen Charleroi geen spoor van Vandevoordt, die tijdens de opwarming uitviel. "Medische redenen", liet Genk nog tijdens de match weten via de officiële kanalen.

Na afloop kwam Bernd Storck met meer tekst en uitleg. Zo zou de doelman tijdens de opwarming onwel zijn geworden, wellicht een gevolg van een suikerdip. Het was uiteindelijk Vandevoordt zelf die aangaf niet in staat te zijn om te spelen.

Hierdoor moest invallersdoelman Tobe Leysen zich in allerijl klaarstomen voor de wedstrijd. De jonge doelman speelde een goeie partij, maar was kansloos op de treffers van Ilaimahritra en Heymans.