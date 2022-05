Storck ziet Genk achterstand ditmaal wel goedmaken in sterke tweede helft: "Dat misten we nog in die eerste helft"

Racing Genk ging tegen Charleroi rusten met 0-1 terwijl er gewonnen moest worden van Charleroi. Dan is het niet verwonderlijk dat de supporters na 45 minuten niet tevreden zijn. Maar diezelfde supporters zagen samen met trainer Bernd Storck hoe Genk in de tweede helft beter uit de kleedkamer kwam.

"Het was niet makkelijk om in de wedstrijd te komen", opent Storck op de persconferentie. "We hoorden het resultaat van Gent in Mechelen, dat in de laatste minuut won, en bovendien viel Maarten ook nog eens uit. Maar Tobe (Leysen) heeft het zeer goed gedaan als last-minute vervanger", klinkt het.

Dat was voor de wedstrijd, nu naar de wedstrijd zelf: "Ik had beter verwacht", trapt Storck een open deur in. "We kwamen niet in ons spel, zij maakten een prachtig doelpunt en had het verdedigender vooral beter verwacht. Het was niet slecht maar er was te weinig beweging en snelheid", analyseert Storck.

En dat heeft hij tijdens de rust duidelijk aangegeven aan zijn spelers, net als dat de bal sneller naar de flanken moest. En dat rendeerde heel snel want na 20 minuten in de tweede helft stond het al 3-1.

"We deden het perfect in de tweede helft en we maken ook kans op een vierde doelpunt. Omda dat niet valt, blijft het nog lang spannend maar we kunnen ditmaal wel winnen. Morgen hebben we een vrije dag, dat verdienen de spelers ook. Daarna full focus op de wedstrijd van zondag tegen AA Gent om nog voor Europees voetbal te gaan", besluit de Duitser.