Zebra's mochten hopen op meer maar trainer Still is eerlijk: "Genk verdient overwinning op basis van tweede helft"

Charleroi heeft zich zeker laten zien op het veld van Racing Genk maar na een goeie eerste periode gingen ze helemaal kopje onder in het vierde kwartier van de wedstrijd.

Net zoals tegen Gent en in de heenwedstrijd tegen Genk, trok Charleroi met een voorpsrong de rust in. De Zebra's verzuimden hun kansen echter en dat werd afgestraft. "Een grote teleurstelling", aldus trainer Edward Still op de persconferentie achteraf.

"Onze eerste helft was zeer goed. We stonden goed en de spelers voerden de tactiek uit zoals we dat zelf vooropgesteld hadden. Daar hadden we de kans om de wedstrijd af te maken maar we waren niet efficiënt genoeg."

Koningskoppel Ito-Onuachu

Na de 0-1 kreeg CHarleroi nog enkele opportuniteiten maar de score veranderde niet in het voordeel van de bezoekers. Aan het begin van de tweede helft kregen ze zelf de rekening gepresenteerd met drie doelpunten. Grotendeels te danken aan de altijd goede Junya Ito en de efficiëntie van Onuachu die van een lastige voorzet een prachtig kopbaldoelpunt maakte. "Ito is snel, hij gaat zijn tegenstander enorm vlot voorbij. En als Onuachu een bal krijgt in die zone, weet je dat het zo goed als een doelpunt is", analyseert Still.

"We moeten de kwaliteiten van Genk na de rust onderstrepen. Ze vielen soms met acht aan, maakten goals enhadden grote kansen. We moeten eerlijk zijn: halverwege de tweede helft verdienden ze de overwinning gewoonweg", geeft de Charleroi-coach eerlijk toe.