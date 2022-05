Paul Onuachu kijkt vol vertrouwen naar zondag: "Als we winnen tegen AA Gent, pakken we dat Europese ticket"

Heeft Paul Onuachu een minder seizoen bij Racing Genk? Die perceptie is er alleszins wel na zijn subliem seizoen van vorig jaar. Maar tegen Charleroi was de boomlange Nigeriaan toch al goed voor zijn 21e competitiedoelpunt.

Ondanks enkele missers voor en na zijn doelpunt, wist Onuachu bij zijn basisplaats opnieuw te scoren voor Racing Genk. En dat doelpunt was misschien wel de allermoeilijkste kans om uit te scoren van heel de avond. "Ik moest zo wel naar die bal duiken", klinkt het.

"Koffi is een heel goede doelman. Hij had mijn twee vorige kopballen al goed gepakt dus ik wist dat ik iets speciaal moest doen om hem te kloppen. Zo naar de bal duiken en dan kruisen was de enige optie om kans te maken op een doelpunt", analyseert Onuachu zijn doelpunt achteraf.

Ik zit nu aan 21 doelpunten. Niet slecht, toch?

Voor Onuachu lijkt het wel een seizoen met ups en downs, zeker nadat hij vrijdag in Charleroi niet mocht starten van de trainer. Maar met een doelpunt op Charleroi tijdens zijn invalbeurt en nu thuis tegen de Carolo's opnieuw, is het vertrouwen groot. "Ik voel me goed, scoor opnieuw en zit nu aan 21 doelpunten. niet slecht, toch? Het doel is nog altijd om Europees voetbal te spelen en als we zondag winnen tegen Gent, denk ik dat we voor een Europees ticket zullen strijden ook", besluit hij strijdvaardig.