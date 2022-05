Daan Heymans weet opnieuw de goal te vinden maar verliest wel met Charleroi: "Altijd hetzelfde liedje"

Charleroi kwam op bezoek bij Racing Genk op voorsprong in een zwakke eerste helft maar stond al snel 3-1 achter na 20 minuten in de tweede helft. Daan Heymans kon nog milderen maar een comeback zat er niet in van de Carolo's.

"We hebben nu 4 wedstrijden gespeeld in Play Off 2 en het is al 4 keer hetzelfde liedje: een goede eerste helft en het dan weggeven in de tweede helft. Tegen Gent en twee keer tegen Genk staan we voor bij de rust maar we geven het ook drie keer weg", klinkt het bij een zichtbaar ontgoochelde Heymans bij Eleven.

Want in de eerste helft kreeg Genk niet veel kansen bij elkaar gevoetbald en moesten de Limburgers het voorral doen met acties rond de 16, niet in de 16. "De tactiek zat goed bij ons. Net als in Charleroi hadden we hetzelfde plan en we gaven opnieuw niet veel weg. Hun derde doelpunt komt er uit een corner en dat terwijl we in de competitie amper tegendoelpunten kregen op stilstaande fases. In deze play offs gebeurt dat gewoonweg te vaak", aldus Heymans.

"Hebben ons getoond voor supporters"

Heymans begon niet aan de partij maar mocht na een uur wel invallen. Hij toonde zich ook meteen door de 3-2 aansluitingstreffer te maken. Maar toch blijft Charleroi achter met 1/12 in de play offs. "Die 3-1 was een zware mentale tik. We vechten ons toch nog terug in de partij en laten denk ik wel aan onze supporters zien dat we met een hart voor Charleroi spelen, dat zullen ze wel aanvaarden", refereert hij naar de onvrede van de supporters vorige week na de 0/6.