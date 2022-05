KV Mechelen-AA Gent ontsierd door spuwincident met fan: "Een gepast gevolg aan geven"

KV Mechelen en AA Gent trakteerden de fans op een aangename pot voetbal. De wedstrijd werd helaas ontsierd door een spuwincident. "Dit hoort niet thuis in ons stadion", reageerde KV Mechelen meteen na het zien van de beelden.

Op beelden is te zien hoe een vrouwelijke fan van Malinwa lijkt te spuwen in de richting van Joseph Okumu, de Keniaanse verdediger van AA Gent.

Als dit effectief spuwen op een speler betreft, kan die lieve dame dan een loodzware boete en eeuwig stadionverbod krijgen? Voetbal een feest. 🥳👀 #kvmgnt #jpl pic.twitter.com/TeNU0GPO0B — Jonas Van de Steene (@iOnAsJ) May 10, 2022

KV Mechelen reageerde erg snel via de officiële kanalen op dit incident. "Dit hoort niet thuis in ons stadion, in geen enkel voetbalstadion. We hebben de beelden aan ons veiligheidsteam bezorgd. Hier zal een gepast gevolg aan gegeven worden."