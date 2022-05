📷 Van 'Nog aan het werk' naar '12e man heeft ook kalender': actie tegen aanvangsuur en midweekvoetbal in Mechelen

Om 18u45 is KV Mechelen - AA Gent begonnen. Een opmerkelijk aanvangsuur, zeker op een weekdag. Dat hebben de thuissupporters ook aangekaart.

De protestactie was uiteraard vooraf al gepland en wel door het deel van de Mechelse harde kern dat elke thuiswedstrijd achter het doel plaatsneemt. Het is immers niet voor iedereen evident om tijdens de werkweek tijdig op het voetbal te geraken, wanneer de wedstrijd al tussen 18u en 19u begint.

Zoals we dat van de KV Mechelen-supporters gewend zijn, was het wel een actie op een ludieke manier. Op het moment van de aftrap was de supportersgroep in kwestie dus nog niet op zijn vaste plaats in het stadion. In de plaats daarvan hing er een spandoek, met daarop de tekst: "Sorry, nog aan het werk!"

Toen de klok aangaf dat de wedstrijd 12 minuten onderweg was, namen de supporters met mondjesmaat hun plek weer. Een duidelijk signaal als 12de man. Het ene spandoek maakte vervolgens plaats voor het andere. Er verscheen toen achter het doel: "De 12e man heeft ook een kalender!" Even later zat het supportersvak weer gezellig vol. Overigens deden ook de Gent-fans mee aan de actie.