Enorme steun supporters verzacht de pijn bij KVM na 0 op 9: "Zij zien dat wij heel het seizoen alles hebben gegeven"

Een pijnlijke 0 op 9 voor KVM in de play-offs. Een zwaar verdict. De enorme steun van de supporters toont aan dat KV veel beter had verdiend.

Genk uit, Gent uit en Gent thuis: in geen van deze wedstrijden was Mechelen de mindere van zijn tegenstander. Wel draaiden deze drie partijen uit op een nederlaag. Dat ook de thuiswedstrijd tegen Gent een verliespartij werd, kwam door de 1-2 van Tissoudali in blessuretijd.

Nochtans leek het erop dat Mechelen in extremis nog zou kunnen ontzetten. "Ik denk dat wij alles nog op de overwinning zetten en dan is het moeilijk om achteraan alles dicht te houden", aldus doelman Gaëtan Coucke. "Gent kwam er snel uit. Ik schoof lichtjes uit, Alec Van Hoorenbeeck schoof lichtjes uit en dan was het uiteindelijk toch doelpunt."

Ook een reden voor de 0 op 9 is dat bij sterkhouder Huygo Cuypers de doelpunten even uitblijven, terwijl die voordien een periode kende waarin hij scoorde aan de lopende band. "Uiteraard is dat frustrerend", reageert de aanvaller. "Ik denk dat alle spitsen wel periodes zonder te scoren door komen. Het doet niets af aan wat ik de ploeg kan bijbrengen. Soms moet die bal goedvallen en dat is de laatste wedstrijden niet echt gebeurd."

Altijd gretig

Opvallend: de fans staan nog vol achter de ploeg en bleven zelfs na de thuismatch tegen Gent nog zingen alsof er wél gewonnen was. De appreciatie is wederzijds, bevestigt Coucke. "Ik denk dat de supporters zo tevreden waren omdat we altijd gretig waren en we hen een mooi seizoen hebben gegeven. Ergens anders maak je dit wellicht niet mee. Chapeau voor ons onze supporters."

"Het hielp dat de fans nog een tandje bijstaken, het is mooi hoe ze na de wedstrijd reageren", kijkt Hugo Cuypers er op dezelfde manier naar. "Zij zien ook wel dat wij er alles aan doen om die wedstrijd te winnen en dat wij heel het seizoen alles gegeven hebben."

Het deed Geoffry Hairemans denken aan die andere enthousiaste aanhang. "Als je hier uw truitje natmaakt, appreciëren de fans dat. Een beetje vergelijkbaar met Antwerp, maar bij ons zag het er iets beter uit op het veld dan bij hen bij die 0-4. Ik was ook gaan kijken in het stadion, het was jammer om dat te moeten zien."