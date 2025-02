Raman blinkt uit tegen ex-ploeg, maar KV Mechelen kan echt niet meer winnen: VAR annuleert late 3-3 van KAA Gent niet

KV Mechelen had al zo lang niet meer gewonnen dat de play-downs dichtbij kwamen. Gent had net met een zege tegen Anderlecht de eigen zorgen naar de achtergrond geduwd. Elk weekend is er echter wel een nieuwe kans, voor alle ploegen in de JPL. Mechelen leek die te grijpen, maar gaf het nog weg.

Een belangrijke match voor beide teams; voor KV Mechelen om de play-downs te vermijden en voor Gent met het oog op de top zes. Misschien daarom dat de gebruikelijke studieronde overgeslagen werd. Samoise nam De Wolf al snel onder vuur, Ito schoot de herneming in de handen van de thuisdoelman. Daarna was het wel een tijdje al Mechels gevaar wat de klok sloeg.

De lange ballen in de rug van de Gentse verdediging misten hun effect niet. Roef bracht redding toen de vrijlopende Schoofs een voorzet nog binnen zijn doelvlak kon duwen. Na een prima dieptepass van Belghali kon Raman wel in twee tijden Roef kloppen (1-0). De ex-Buffalo had bij een volgende ontsnapping nog een keer moeten scoren, maar duwde de bal te ver voor zich uit en hield er slechts een hoekschop aan over.

Dante Vanzeir slaat plots toe

Hoewel Gent het balbezit had en kreeg, leek er voor KV niets aan de hand, tot Vanzeir toesloeg. Hij strafte Mechels balverlies af met een rake knal (1-1): net als Raman scoorde Vanzeir dus tegen zijn ex-ploeg. Het was plots alle hens aan dek voor de thuisploeg: Sonko liet bij een lage voorzet van Vanzeir de 1-2 liggen en tikte net voorlangs.

Dan maar beter weer voorwaarts trekken, dachten ze bij KV. Roef verwerkte het schot van Belghali in hoekschop. Geen loon naar werken meer voor rust voor Malinwa, maar wel vlak na de pauze. Mitrovic had het al een hele match moeilijk en liet zich ook door Raman aftroeven. Die trapte al in de openingsminuut van de tweede helft de 2-1 op het bord.

Dat hielp KVM wel om de gedrevenheid even hoog te houden na de koffie. Bovendien bleek Gent ook op stilstaande fase kwetsbaar. Hairemans kopte op hoekschop van Schoofs de 3-1 binnen. De spelers van Besnik Hasi hadden zelfs nog zin in een vierde treffer. Invaller Lauberbach liep zijn tegenstander eraf, maar kreeg uit een scherpe hoek de bal niet voorbij Roef.

Het is niet dat Gent niet meer probeerde in het laatste deel van de wedstrijd. De invallers namen de handschoen op: Gudjohnsen kopte op voorzet van Araujo de aansluitingstreffer binnen. Vanaf de 3-2 deed KV niets anders dan ballen wegtrappen. Zelfs bibberend de zege pakken lukte niet: Gambor werkte in de 94ste minuut de 3-3 binnen.

Lange VAR-check

Er volgde dan nog een lange VAR-check die maar liefst negen minuten in beslag nam, maar het doelpunt werd gevalideerd. KV Mechelen heeft nu al tien speeldagen niet meer gewonnen en greep dit keer wel op erg pijnlijke wijze naast de langverhoopte driepunter. Bij Gent zag Milicevic deze keer geen defensieve stabiliteit maar wel veerkracht en die werd beloond met een punt.