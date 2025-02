Gent trekt grote ogen, KVM is woest: langste VAR-fase ooit in JPL en discutabele buitenspellijn zorgen voor ophef: "Ze hebben ons gefuckt"

Het venijn zit wel eens in de staart, zeggen ze dan. Gambor maakte in de 94ste minuut de 3-3 voor Gent op het veld van KV Mechelen, maar dan moest de VAR zich er nog over uitspreken. Dat duurde maar liefst negen minuten: ongezien in de JPL. Bij KV zijn ze ervan overtuigd dat het buitenspel was.

Ze zijn er in Mechelen dan ook niet over te spreken dat het doelpunt gevalideerd werd. "Als iemand mij kan uitleggen waarom dit doelpunt toegekend werd, dan pas zal ik het accepteren. Ze trekken een officiële lijn na tien minuten, met 3D-toestanden en dan beslissen ze nog dat het geen offside is. Dit is geen geldig doelpunt. Ik moet de refs niet zien, ze hebben ons gefuckt", aldus een razende Besnik Hasi.

Benito Raman verwoordde het iets genuanceerder, maar zijn relaas kwam op hetzelfde neer. "Ik ga niet veel commentaar geven op de VAR. Ik heb de beelden ook gezien. Voor mij is het duidelijk offside. Als iemand zegt dat dit geen offside is, dan weet ik het ook niet meer. Als ze er tien minuten voor nodig hebben om een lijn te trekken, weet ik het ook niet meer. Ik weet niet wat ze bij de VAR aan het doen waren, dit is echt niet oké."

Milicevic stelt zich ook vragen over Tubeke

Bij Gent waren ze uiteraard heel blij dat ze in extremis nog een punt pakten. Wat niet wegneemt dat ze ook de Buffalo's er raar van opkeken dat de VAR-check zo lang duurde. "De VAR had bijna tien minuten nodig om naar de fase te kijken. De 3D-lijn werkte in Tubeke niet goed, zeker? Als je er tien minuten voor nodig hebt, is dat wel héél lang", kan Danijel Milicevic enkel besluiten.

"Het is verschrikkelijk als speler", omschrijft Dante Vanzeir de beleving van dat moment. "Uiteindelijk draait het in ons voordeel uit, maar als je zo lang moet wachten, waar zijn we dan mee bezig in het voetbal? De lijn moet getrokken worden, het moet allemaal op de millimeter perfect zijn. Ik zou zeggen: volg dan de beslissing van de lijnrechter. Moest zo'n lange VAR-fase er komen in het midden van een match, is het ook niet ideaal."

Gambor de gelukkige

Niemand was gelukkiger dan Hugo Gambor dat de 3-3 werd goedgekeurd. "Het duurde lang, dit is wel iets speciaal", reageert de doelpuntenmaker. "Ik heb beelden gezien, maar misschien heeft de VAR nog andere beelden gezien."