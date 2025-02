Ex-topref houdt zich niet in en ziet dat VAR zwaar de fout in ging: "Onvoorstelbaar"

KV Mechelen speelde vrijdagavond 3-3 gelijk tegen KAA Gent. Malinwa gaf een 3-1 voorsprong nog helemaal uit handen, al leek dit niet helemaal correct te verlopen...

KV Mechelen heeft dringend punten nodig. Daarom is het voor Besnik Hasi en zijn troepen nog meer frustrerend op welke manier de zege tegen KAA Gent hen nog ontglipte.

In de vierde minuut van de extra tijd scoorde Gambor de 3-3 gelijkmaker. Er volgde een VAR-check van maar liefst acht minuten. Het doelpunt werd goedgekeurd.

Na afloop was Besnik Hasi in alle staten: “Ze hebben ons al een paar keer gef*ckt, en dan komen ze nu zeggen dat we rustig moeten blijven en respect moeten tonen. Welk respect? Zij hebben geen respect voor ons. Het was offside, dit was geen goal”, klonk het bij de KV Mechelen-coach.

En we kunnen hem ook wel begrijpen, want na acht minuten kwam er een lijn die niet eens correct was. Dat zag ook ex-scheidsrechter Tim Pots. “Vraag is of de schouder van Gambor dichter bij de doellijn is dan de bal op het moment dat Gandelman kopt”, opende hij bij Het Laatste Nieuws.

😮 | Een VAR-controle van 9️⃣ minuten resulteerde in deze buitenspellijn. ⌛👀 #KVMGNT pic.twitter.com/OGpUfnnBTs — DAZN België (@DAZN_BENL) February 7, 2025

“Er wordt 3D toegepast op Gambor (de rode stippellijn) en dat is correct. Maar je moet ook op de bal 3D toepassen want die is óók in de lucht. Maar er is helemaal geen witte stippellijn te zien. De witte lijn is gewoon in de lucht getrokken. Onvoorstelbaar.”

“De lijn van de bal kan zich nooit een halve meter binnen de kleine backlijn bevinden want de man die kopt staat er een stuk buiten. Dit is naar alle waarschijnlijkheid buitenspel maar om zeker te zijn moet je minstens de witte lijn opnieuw trekken. Maar eigenlijk kan je best helemaal opnieuw beginnen want ook het moment dat Gandelman kopt is niet correct gecapteerd. De woede van Hasi is volstrekt te begrijpen”, besluit Pots.