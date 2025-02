Zelfs nu is niet alles slecht bij KVM maar Hasi én Raman plaatsen zware uithaal: "Kinderlijk" en "Hij kan het niet eens op training"

Als je zoals KVM al tien speeldagen op rij niet wint, zou je verwachten dat werkelijk alles kommer en kwel is. Dat is niet zo: Hasi ziet nog altijd dingen waar zijn ploeg zich aan kan optrekken. Dat wil niet zeggen dat er niet uitgehaald wordt. Hasi viseert Lauberbach, Raman de verdediging.

Na het nieuwe puntenverlies is het lastig om het hoofd omhoog te houden bij KV Mechelen, maar Besnik Hasi zit toch niet helemaal in zak en as. Hij ziet immers positieve dingen die hem de indruk geven dat het nog goed kan komen. "We vechten voor iedere bal, we speelden 65 minuten super. We kregen het publiek mee, de fans gingen achter ons staan. We zitten in stijgende lijn, ook al klinkt dat raar als je niet wint."

Ondanks het uitblijven van die zege doet Hasi dus niet aan doemdenken. "Volgende week keert Foulon terug en dan staan we weer compleet. Natuurlijk hebben de spelers die terugkeren uit blessure tijd nodig om ritme op te doen, maar er zijn nog altijd positieve zaken." Daarnaast gaf Hasi ook wel ruiterlijk toe dat KV na die eerste 65 prima minuten tegen Gent achteruit kroop en het onheil over zich afriep.

Hasi kraakt Lauberbach af

"We moesten een paar jongens wisselen door omstandigheden. De invallers moeten het beter doen. We moeten slimmer zijn. Torunarigha heeft al een gele kaart en wil u op de grond werken. In plaats van te gaan liggen, ga je naar doel." Hasi heeft het over een duel tussen de Nigeriaan en Lauberbach, die een veeg uit de pan krijgt. "Hij kan op training nog niet eens niet scoren, wat gaat hij het nu in een wedstrijd proberen?"

Benito Raman stoorde zich vooral aan het feit dat zijn ploeg na de 3-2 de pedalen verloor. "We geven lange tijd niets weg, maar in de laatste minuten weten we niet meer wat we doen en geven we alles weg. Dat maakt mij teleurgesteld en kwaad. Dit kunnen we niet laten passeren. Je hebt na zware weken alles onder controle en dan geef je het kinderlijk uit handen. Dat is echt niet oké."

Raman wil een gesprek

Een gesprek dringt zich op. "We moesten druk zetten zoals in de eerste 80 minuten. Ik weet niet waarom we dat niet meer deden. Ineens kwamen de voorzetten langs alle kanten. Het is kinderlijk hoe we het weggeven. Zo heeft het geen zin meer en kunnen we even goed zeggen dat we de play-downs wel zullen spelen, terwijl wij geen ploeg zijn die daar thuishoort. Dit kunnen we niet accepteren, we moeten hierover praten."