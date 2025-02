Beerschot en Charleroi houden elkaar in evenwicht na zeer matige pot zondagavondvoetbal op 't Kiel

Het duel tussen Beerschot en Charleroi heeft geen winnaar opgeleverd. Beerschot kwam thuis op voorsprong via nieuwkomer Redan. In de tweede helft maakte Charleroi verdiend gelijk maar een winnaar verdiende de partij niet.

Nieuwkomer zorgt voor voorsprong

Na het verlies van Thibaud Verlinden vorige week leek Beerschot een vogel voor de kant om opnieuw naar de Challenger Pro League te degraderen. Tegen Charleroi kreeg nieuwkomer Daishawn Redan alvast een poging om de nieuwe chouchou te worden van de Beerschot-aanhang.

En dat leek ook te lukken want na een halfuur zorgde die Redan voor een voorsprong van de thuisploeg, al was dat vooral te danken aan een flaterende Charleroi-doelman Kone. Die controleerde eerst een terugspeelbal dramatisch om dan in de voeten van Al-Ghamdi te passen. De middenvelder bediende Colassin maar die punterde de bal op de paal. De herneming van Redan was wel raak.

Weinig kansen

Het was op het halfuur ook het startschot van de eerste grote kansen van de partij want daarvoor was het maar mager op 't Kiel. Maar de bezoekers slaagden er niet in om op gelijke hoogte te komen. Guiagon stuitte op Mbe Soh, Heymans plaatste een voorzet van dichtbij naast tot grote ontgoocheling bij de aanvallende middenvelder zelf.

Rik De Mil greep in door tweemaal te wisselen bij rust en dat wierp zijn vruchten af want Charleroi drukte Beerschot weg vlak na rust. Het kwam ook tot de 1-1 van Nzita op aangeven van Heymans maar hij stond buitenspel.

Dan toch gelijkmaker

Het was echter uitstel en geen afstel want op het uur kwam Charleroi wel op gelijke hoogte. Heymans behield het overzicht na een doorgeschoten vrije trap van Rogelj en duwde de bal opnieuw voor doel. Daar stond Stulic in de kleine rechthoek om van dichtbij de bordjes gelijk te hangen.

Beerschot stond niet perplex aan de grond genageld en probeerde zich opnieuw in de wedstrijd te knokken maar echt kansen bij elkaar voetballen bleek voor zowel de thuis- als uitploeg een enorm lastige opgave.

Maar geen winnaar

Getuige daarvan waren het aantal schoten op doel gedurende de hele wedstrijd: 3. Konstantopoulos met een zwakke kopbal na een tiental minuten en verder de twee doelpunten. Een wedstrijd die dus geen winnaar verdiende en er ook geen kreeg: 1-1.

Door het gelijkspel kruipt Beerschot één puntje dichter bij Kortrijk en STVV, al is de redding nog veraf. Charleroi is nog niet zeker in welke play offs ze zullen belanden. Ze staan op 4 punten van de 6e plaats en 5 punten voor de 12e in de stand.