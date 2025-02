Nasleep transfer Verlinden: dit heeft Dirk Kuyt te zeggen na kritiek van voorzitter

Beerschot speelde tegen Charleroi zeker geen slechte wedstrijd, maar winnen zat er niet in. Door het 1-1 gelijkspel blijft het moeilijk voor De Mannekes om degradatie nog te kunnen vermijden. De hele week ging het ook over een uitgaande transfer.

Het vertrek van Thibaud Verlinden naar OH Leuven zorgde de hele week voor spanningen bij Beerschot. Trainer Dirk Kuyt uitte felle kritiek op het bestuur, vooral over de timing van het vertrek - vlak voor een teambespreking.

Moeilijke positie

Voorzitter Selahattin Baki sloeg tijdens de week in Het Laatste Nieuws ferm terug. "We moesten handelen in het belang van Beerschot. Csepregi en Van den Steen hebben ons in een moeilijke positie gebracht."

"We respecteren Belgische clubs, maar niet hen", aldus de voorzitter over wat OH Leuven deed met en rond Verlinden. Al had de voorzitter nog heel wat andere dingen te vertellen.

Verstandig om elkaar te zien

Zo vond hij verder ook nog dat de uitspraken van de coach te ver gingen. Daar heeft Dirk Kuyt nu zelf opnieuw op gereageerd. "Neen, ik heb de voorzitter nog niet gesproken", aldus de Nederlander in Gazet van Antwerpen.

"Vorige week heb ik ook wel eerst met de media gesproken en nog niet hem, nu was het omgekeerd ook zo. Het lijkt me verstandig dat we elkaar snel eens kunnen zien om onze waarheden aan elkaar te vertellen. Ik doe dat liefst met feiten.”