Dirk Kuyt furieus op bestuur Beerschot: "Je kan mensen op deze manier niet voor de gek houden"

Beerschot probeert op bezoek bij KRC Genk punten te pakken om zo alsnog operatie redding tot een goed einde te brengen. Dat moet het wel doen zonder Thibaud Verlinden, die op weg lijkt naar Duitsland. Coach Dirk Kuyt is niet opgezet door de timing van het bestuur van Beerschot.

Thibaud Verlinden is een lichtpunt bij Beerschot. Hij scoorde drie keer én gaf ook zeven assists dit seizoen. Nu lijkt hij echter op weg naar Duitsland, want een transfer is nakend.

Normaal gezien zou hij nog meespelen tegen KRC Genk, maar net voor de wedstrijd werd Dirk Kuyt door het bestuur ingelicht dat hij niet zou mogen spelen tegen de Limburgers. Voor de camera's van DAZN reageerde de coach verbolgen.

🤬 | Dirk Kuyt is woedend op het bestuur van Beerschot. 👀 #GNKBEE pic.twitter.com/ioSSPeVqjw — DAZN België (@DAZN_BENL) February 1, 2025

"Ik ben als coach heel erg verrast geweest. Ik was nog net niet mijn wedstrijdbespreking aan het doen toen ik een telefoontje kreeg van het bestuur dat ik hem niet mocht opstellen."

Werken heel erg lastig

"Normaal gezien communiceer je alles en dat is in deze absoluut niet gebeurd. Dat maakt het werken voor ons heel erg lastig en dat maakt duidelijk waar de club op dit moment mee bezig is."

"De ploeg was ook verrast en geïrriteerd, net zoals ik ben. Spelers kunnen altijd verkocht worden, ik neem hem absoluut niets kwalijk. Hij geeft alles voor de club. Maar je kan op deze manier geen mensen voor de gek houden. Als je alleen maar verkoopt, dan wordt het een lastige zaak."