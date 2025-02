Debutant zorgt voor sensatie bij Beerschot en ziet gelijkenissen met Nederland

Beerschot had zondagavond bijna de drie punten te pakken, maar het liep opnieuw mis. Debutant Daishawn Redan bracht zijn ploeg nochtans op voorsprong.

De 24-jarige spits speelde vorig weekend nog in de Italiaanse derde klasse bij Avellino, maar kreeg meteen een basisplaats bij zijn nieuwe club. Hij kon zijn geluk niet op na zijn debuutgoal.

“Persoonlijk is het heel leuk om zo uit de startblokken te schieten", reageerde Redan in de Gazet van Antwerpen. “Het geeft een enorme vertrouwensboost om meteen iets te betekenen voor het team.”

Voor Redan was deze wedstrijd ook een eerste kennismaking met het Belgische voetbal. Hij merkte meteen verschillen met de Italiaanse derde klasse.

"Ik ben aangenaam verrast door het niveau hier. In Italië is het spel heel compact, terwijl hier wat meer ruimte is om te voetballen. In dat opzicht lijkt het op het Nederlandse voetbal", analyseerde de Nederlander.

Ondanks zijn sterke debuut weet Redan dat Beerschot in een moeilijke situatie zit. “Ik besef in welke situatie ik hier terechtkom. Maar ik wil er vol voor gaan en mijn best doen om het team te helpen. We moeten elke wedstrijd als een finale zien", besloot hij.