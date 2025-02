🎥 Club Brugge pakt op spaarstand de volle buit, rode kaart van debuterende Verlinden nekt OH Leuven

Club Brugge heeft met het kleinste verschil thuis gewonnen van OH Leuven. Een rode kaart van voor Verlinden vroeg in de tweede helft deed OH Leuven de das om.

Vier dagen voor de komst van Atalanta moest Club Brugge zich eerst herpakken in de Belgische competitie. Na een gelijkspel tegen Kortrijk en een nederlaag tegen Antwerp zag blauw-zwart leider Genk uitlopen tot zes punten.

En dus moet er gewonnen worden tegen OH Leuven. Hayen liet Talbi en Jashari wel rusten, onder meer Vermant, Vetlesen en Sabbe kregen nog eens een basisplaats. Bij OH Leuven debuteerde de van Beerschot overgekomen Thibaud Verlinden.

Club begon bijzonder dominant tegen een mak OH Leuven, maar kansen creëren lukte niet voor blauw-zwart. Na een halfuur was het wel prijs, Nilsson kopte een voorzet van De Cuyper overhoeks binnen.

Met die kleine voorsprong trok Club de kleedkamer in, maar na zo’n vijf minuten in de tweede helft maakte Verlinden het OHL wel heel moeilijk. Hij ging op de enkel staan Tzolis en mocht in zijn debuutmatch afdruipen met een rode kaart.

🟥 | Een debuut in mineur voor Thibaud Verlinden. 🫣 #CLUOHL pic.twitter.com/DIYnD94EnR — DAZN België (@DAZN_BENL) February 8, 2025

Met tien tegen elf zakte OH Leuven nog wat meer in, Club kon de bal achteraan rustig rond spelen.Club zocht ook naar een tweede goal, want met die kleine voorsprong kon het nog altijd fout lopen. Nieuw puntenverlies was uit den boze voor Club.

Scoren werd er niet meer gedaan in Jan Breydel en dus bleef het 1-0. Club pakte op spaarstand de volle buit en komt zo voorlopig tot op drie punten van leider Racing Genk, OH Leuven blijft in het midden van het klassement hangen.