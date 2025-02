🎥 Debuut in mineur voor Thibaud Verlinden bij OH Leuven: winteraanwinst zonder pardon van het veld gestuurd tegen Club Brugge

Thibaud Verlinden heeft er een drukke week opzitten, en sloot die niet op de gehoopte manier af... In zijn eerste wedstrijd voor OH Leuven pakte hij al een rode kaart.

Thibaud Verlinden heeft een heel drukke en speciale week achter de rug. Vorig weekend stond hij verrassend en zeer plots niet meer op het wedstrijdblad bij Beerschot voor de wedstrijd tegen Genk.

Later bleek dat Dirk Kuyt vlak voor zijn wedstrijdbespreking pas te horen kreeg dat hij Verlinden niet mocht opstellen, vanwege een nakende transfer. Eerst leek het erop dat hij naar een Duitse club zou trekken, maar het werd erger.

Want uiteindelijk maakte Verlinden de overstap naar OH Leuven, wat het nog iets pijnlijker maakt voor Beerschot, dat zijn kapitein kwijtspeelde. Hij trainde mee, en zaterdag mocht hij al in de basis starten.

Tegen Club Brugge zou het geen makkelijke opdracht worden voor Verlinden en zijn ploegmaats. Blauw-zwart kwam al snel op voorsprong. Maar OHL bleef hoop koesteren.

Alleen werd het nog wat moeilijker rond minuut 50, want toen pakte Verlinden een rode kaart, in zijn eerste wedstrijd voor OHL. Hij ging (per ongeluk) door op de enkel van Tzolis, de VAR greep in en hij mocht gaan douchen. Zo zag hij zijn nieuwe club met 1-0 verliezen.