OHL-coach Coleman is "verbijsterd" door rode kaart Verlinden en geeft arbitrage veeg uit de pan

OH Leuven moest in het begin van de tweede helft verder met tien na een rode kaart van Thibaud Verlinden. Coach Chris Coleman vond dat een bijzonder strenge beslissing.

Na iets meer dan vijf minuten in de tweede helft tikte Thibaud Verlinden de bal iets te ver voor zich en kwam daardoor met zijn voet vol op de enkel van Christos Tzolis terecht. Verlinden kreeg eerst geel, maar na tussenkomst van de VAR werd dat rood.

Een beslissing waar OHL-coach Coleman het absoluut niet mee eens was. "Ik ben niet teleurgesteld door mijn ploeg of mijn spelers, maar wel door de arbitrage en hun beslissingen. Opnieuw een rode kaart voor ons, voor de tweede week op rij. Twee keer ben ik echt verbijsterd", zei Coleman.

"Ik ben echt teleurgesteld daardoor. Dit is een goede competitie, bij de top tien competities, maar er worden gewoon beslissingen genomen die ik niet kan begrijpen. De rode kaart van Verlinden is totaal niet aggressief en er was geen voorgaande fase tussen de twee spelers."

Coleman geeft Belgische arbitrage veeg uit de pan

"Hij is eerst op de bal en raakt daarna inderdaad de speler, maar je moet het spelletje wel snappen. Is het een aggresieve of een gekke actie? Nee, zijn timing is gewoon verkeerd. Geel was op zijn plaats, maar rood... Komaan."

Coleman had een duidelijke boodschap voor de Belgische arbitrage. "We zitten in een cruciale fase van de competitie. Wij moeten op scherp staan, maar dat moet de arbitrage ook zijn. Dit is nu al de tweede week op rij dat dat niet zo is."