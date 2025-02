🎥 VAR speelt hoofdrol in Limburg: Cercle Brugge onderuit tegen leider KRC Genk na rood voor doelman en discutabele strafschop

KRC Genk heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van Cercle Brugge. Een discutabele strafschop en een rode kaart voor doelman Delanghe deden de Vereniging de das om.

KRC Genk nam het zaterdagavond op tegen Cercle Brugge. Genk-coach Thorsten Fink voerde maar liefst vijf wissels door. Sattlberger, Nkuba, Adedeji-Sternberg, Hrosovsky en Oh kwamen in de ploeg. Geen Tolu in de spits dus. Bij Cercle maakte Minda plaats voor Agyekum.

Genk begon meteen sterk aan de wedstrijd, maar we konden wel merken dat er soms moeilijkheden waren in de combinaties met spelers die minder aak spelen. Het is niet zo dat Cercle meteen werd weggespeeld. Integendeel, want na tien minuten spelen was het al prijs voor de bezoekers.

Sadick werkte een bal niet goed weg, die zo voor de voeten van Somers kwam. De aanvoerder legde de bal mooi binnen. Lang kon Cercle niet profiteren van de voorsprong, want na een foutieve ingreep van Utkus op Oh ging de bal op de stip, al is er wel wat discussie over de strafschop aangezien de fout bijzonder licht was. Steuckers zette de elfmeter feilloos om. De eerste helft was er eentje om van te genieten als neutrale supporters. Beide ploegen gingen ervoor, en Cercle voetbalde heel goed mee met de leider.

🫡 | Hyeon-gyu Oh gaat neer in de box en de bal gaat op de stip. πŸ‘€πŸ“Ί #GNKCER pic.twitter.com/yOkyzwpGBm — DAZN België (@DAZN_BENL) February 8, 2025

De thuisploeg bleef naar de voorsprong zoeken en vond die ook, kort voor rust. Nkuba, die slecht in de match zat, deed het bij de 2-1 wel heel goed. Hij gaf perfect voor doel, waarna Oh de bal mooi kon binnentikken. Erop en erover. Fink oogde al wat gelukkiger dan na een kwartier spelen.

Na de pauze kwam de Vereniging sterk uit de kleedkamer. De bezoekers voerden de druk op, zonder echte kansen te creëren, maar Genk had het toch ferm lastig. De thuisploeg moest zelfs op de counter spelen, al gebeurde dat in de eerste helft ook al met momenten.

Cercle zakte geleidelijk aan wel wat meer terug, maar met een verschil van slechts één doelpunt kon alles natuurlijk nog. Zo'n tien minuten voor het einde kregen de bezoekers wel een flinke klap te verwerken. Delanghe raakte de bal aan met de arm buiten de zestien en dat had de VAR gezien. Na een VAR-interventie kreeg hij een rood karton onder zijn neus geschoven. Warleson mocht invallen.

Een discutabele strafschop, de rode kaart voor Delanghe en het gebrek aan grote kansen deden Cercle de das om, dat toch een zeer verdienstelijke partij speelde. De stand bleef 2-1.

Door deze overwinning behoudt KRC Genk de kloof van zes punten tegenover Club Brugge. Racing blijft rustig op kop van het klassement met 57 punten. Cercle Brugge blijft (voorlopig) 10e met 29 punten.