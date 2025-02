Het plannetje van Genk-coach Thorsten Fink lukte helemaal: "Daarmee hebben we Cercle kapotgemaakt"

KRC Genk boekte zaterdagavond zijn 12e thuisoverwinning op rij. De Limburgers wonnen met 2-1 van een sterk Cercle Brugge.

We speelden tegen een heel goede tegenstander, die goed man op man kwam druk zetten", begon Genk-coach Thorsten Fink aan zijn uitleg na de wedstrijd. Een tevreden man was hij, want zijn plannetje had gewerkt.

"Het was moeilijk, maar uiteindelijk maken we de tegenstander kapot met onze counters", ging hij verder. Fink had Cercle goed geanalyseerd, en koos ervoor om Oh in de spits te zetten. Opvallend, maar er zat dus een idee achter.

"Ik wist dat de ze hoog druk kwamen zetten, en Oh is een goede speler om mee te counteren. De strafschop en het doelpunt kwamen dan ook verder uit een counter. Ik ben er heel gelukkig mee."

Zo recht Genk de rug na de bekeruitschakeling tegen Club Brugge. Racing speelde woensdag een goede wedstrijd en verloor niet, maar de uitschakeling hakte er toch in bij de troepen van Fink.

"Ook na de wedstrijd van woensdag kan het moeilijk zijn om veel energie te tonen. We zijn geen robots, hè. Die bekeruitschakeling was moeilijk voor mijn team." Fink wisselde op vijf posities, in vergelijking met de match tegen Club.

"De spelers die nieuw in de ploeg kwamen deden het goed. Maar ik ben heel tevreden met hoe we speelden, tegen een sterke tegenstander. Het is niet voor niets dat ze nog geen wedstrijd hadden verloren onder Feldhofer", besluit hij.