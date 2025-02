📷 Na debacle over penalty en rode kaart: zo liet Cercle Brugge kleedkamer achter in Genk

KRC Genk heeft de punten thuis weten te houden tegen Cercle Brugge. De Vereniging was nochtans snel op voorsprong gekomen, maar uiteindelijk gingen ze toch nog met 2-1 in de boot. Achteraf was er veel te doen over onder meer een strafschop voor Genk.

De ref had zelf niet ingegrepen en geen strafschop gegeven na de fase waarin Oh tegen de grond ging. Op aangeven van de VAR moest hij wel naar het scherm komen kijken en dus gaf hij alsnog de elfmeter. 🫵 | Hyeon-gyu Oh gaat neer in de box en de bal gaat op de stip. 👀📺 #GNKCER pic.twitter.com/yOkyzwpGBm — DAZN België (@DAZN_BENL) February 8, 2025 Op die manier kon KRC Genk zijn vroege achterstand ongedaan proberen te maken. Dat lukte niet, maar uiteindelijk wisten ze er nog op en over gaan in de wedstrijd. Bij Cercle Brugge reageerden ze achteraf ferm op de zaak, maar dat weerhield hen wel niet van verder heel erg proper te blijven. En dat kunnen we in dit geval een keertje letterlijk nemen. Rivals on the pitch, respect off it.



Zo liet @cercleofficial de kleedkamer achter gisteravond. Respect 🫶🏻💙 pic.twitter.com/9xEj8MJTQq — KRC Genk (@KRCGenkofficial) February 9, 2025 Zo kuisten ze de kleedkamer helemaal op bij hun vertrek vanuit Genk. En dat hebben ze bij de thuisploeg ook gezien, waardoor ze ook meteen hun respect wilden uiten richting Cercle Brugge. "Zo liet Cercle de kleedkamer achter. Respect!", aldus de Limburgers. Het is niet elke week even proper, zoveel is duidelijk.