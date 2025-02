Discutabele strafschop en verwarring bij rode kaart van zijn doelman: dit heeft Cercle-coach Feldhofer te zeggen over VAR-interventies tegen Genk

Cercle Brugge verloor zaterdagavond met 2-1 van KRC Genk. De Vereniging speelde een verdienstelijke partij, maar er zat veel tegen.

Cercle Brugge speelde een goede wedstrijd op het veld van Genk, maar kon weinig creëren. Dat leek het grootste probleem te zijn, al speelde er wel meer mee.

Na een kleine 20 minuten spelen kreeg de thuisploeg namelijk een strafschop, al was die zeer licht. Cercle-coach Ferdinand Feldhofer had er een zeer duidelijke mening over.

"Er was misschien licht contact bij de strafschop. Als ze daarvoor fluiten dan is het zo, maar voor mij was het in ieder geval niet genoeg. Over die tweede fase ben ik wel wat verward", vertelde hij meteen na afloop.

Die tweede fase gaat dan over doelman Delanghe. Die pakte rood na een VAR-interventie, omdat hij de bal buiten de zestien met de arm zou hebben geraakt. Alleen werd er nogal veel gecommuniceerd richting de coach van Cercle...

"De scheidsrechter vertelde me eerst dat het een contact was met de voet, nadien was het met de schouder en uiteindelijk was het hands. Nu weet ik het dus nog niet. Maar we moeten ermee omgaan."

Het zit Cercle de laatste paar weken niet mee met de VAR, en dat leek allemaal te beginnen met de elleboogstoot van Daan Heymans waar geen rode kaart voor werd gegeven. De fans lijken het wat beu te worden, en ook de coach vindt het niet leuk.

"De laatste wedstrijden hadden we heel wat pech met de VAR. We zijn niet blij met de VAR, al kan ik over die tweede fase dus niet zeggen of het juist of fout was", besluit hij.