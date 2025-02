Niets aan te doen: Union zet zegereeks verder en duwt Kortrijk nog dieper in de put

KV Kortrijk heeft een nieuwe kans laten schieten als het zich dit seizoen nog wil gaan redden. Union SG van zijn kant blijft dan weer volle snelheid vooruit te gaan en begint stilaan op te rukken in de stand.

KV Kortrijk wilde dringend punten pakken als het nog onderaan de stand wilde wegkomen dit seizoen, want stilaan wordt 'Operatie Redding' toch een hele moeilijke zaak. Punten pakken tegen Union - ploeg in vorm met 15 op 15 - is dan ook nooit makkelijk.

Coach Yves Vanderhaeghe moest een aantal noodgedwongen wissels doorvoeren door de schorsingen van Kadri en Lagae. Daardoor kregen we Dewaele en Mampassi in de basis. Pocognoli van zijn kant voerde ook wissels door achterin.

Fuseini doet het voor Union SG

Sykes en Leysen kwamen in de ploeg, voorin mocht Fuseini de honneurs waarnemen door de schorsing voor Promise David. Die laatste zou meteen zijn waarde tonen door op het halfuur voor de 0-1 te gaan zorgen voor Union SG.

Niet dat Kortrijk op dat moment niet al een paar kansjes had gehad, maar scoren blijft dit seizoen heel moeilijk voor De Kerels. Moris moest een paar keer bij de pinken zijn op pogingen van onder meer Ferri, maar de 0-1 bleef ook de ruststand.

Zegereeks verder gezet

Na de koffie hetzelfde beeld. Een gretig en dapper Kortrijk probeerde de bakens te verzetten, maar liep op een aantal tegenaanvallen. Bij eentje daarvan kon Vanhoutte de 0-2 tegen de touwen werken en zo de match in een beslissende plooi leggen.

De hoopvolle aansluitingstreffer van Duverne - hij scoorde al de tweede week op rij - kwam te laat om nog écht voor spanning te zorgen. Union SG boekt zo 18 op 18 en loopt wat verder uit op de vierde plaats, voor Kortrijk wordt het steeds moeilijker om zich dit seizoen nog te redden.