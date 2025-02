Yves Vanderhaeghe zegt waar het op staat: "Dat moet ons doel worden"

Voor KV Kortrijk wordt het stilaan een nijpende situatie. De top-12 lijkt al helemaal weg met nog vijf speeldagen voor de boeg en ook de 'veilige' dertiende plaats in de eindafrekening lijkt moeilijk te worden. Wordt het net als vorig jaar het seizoen redden via een barragewedstrijd?

Vorig seizoen wist KV Kortrijk als een echte Houdini nog van de laatste plaats weg te komen en onder vorige coach Freyr Alexandersson naar de veertiende plaats te sturen. En in een beslissend barrageduel tegen Lommel deden ze vervolgens de rest.

Mikken op barrages?

Daarin hadden ze zelfs verlengingen nodig, waarin Ambrose uiteindelijk dé grote man voor De Kerels zou gaan worden. Ook dit seizoen ziet de situatie er stilaan vies uit.

De kloof met OH Leuven op plaats 12 is tien punten, die met KV Mechelen op plaats 13 negen eenheden. De barrages halen lijkt stilaan het hoogste goed - de kloof met STVV is voorlopig vier punten.

Dichter bij STVV raken

"Kleine details maken grote verschillen. Ik had het idee dat we ons engagement toonden en goed in de match zaten, we maken mooie acties maar komen soms zelfs niet tot een schot", aldus Vanderhaeghe in een reactie bij Sporza.

"De veertiende plaats moet ons doel worden. We kunnen moeilijk de handdoek werpen net voor het einde, dus we moeten nu zien dat we dichter bij STVV geraken."