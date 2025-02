De sfeer zit goed bij Union, maar nog niet alles loopt zoals het moet volgens Noah Sadiki

Union Saint-Gilloise zit in de lift. De spelers zijn veel meer ontspannen dan in het begin van het seizoen, zelfs tijdens de interviews.

Dankzij hun 1-2 overwinning op Kortrijk, zit Union nu aan een reeks van zes opeenvolgende overwinningen in de Pro League. In september stond het team nog net boven de degradatiezone, maar nu zijn ze slechts vijf punten verwijderd van de tweede plaats van Club Brugge.

"We worden steeds sterker, maar vandaag hebben we Kortrijk te veel cadeaus gegeven. In de Play-offs moeten we allemaal klaarstaan en een killer-mentaliteit hebben. Maar we boeken elke dag vooruitgang. We mogen niet vergeten dat we een rampzalige seizoensstart hebben gehad", legt Noah Sadiki uit aan de RTBF.

Het moment van de match was het knappe doelpunt van Charles Vanhoutte, zijn eerste van het seizoen. De defensieve middenvelder voegt extra waarde toe onder leiding van Sébastien Pocognoli. Sadiki plaagde hem lichtjes: "Als hij blijft scoren, gaan Anthony Moris en de coach binnenkort meedoen."

De Congolese international sprak ook over de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Ajax: "Ik heb al tegen hen gespeeld toen ik jonger was. Anderlecht - Ajax was als een klassieker. Het zal mooi zijn om ze opnieuw te ontmoeten. Hopelijk behalen we een goed resultaat thuis. We kunnen ons kwalificeren."

Tegen de Amsterdammers zal Noah Sadiki, op slechts 20-jarige leeftijd, zijn 26e Europese wedstrijd spelen. Vijf daarvan speelde hij in het shirt van Anderlecht. Maar nu benadert hij ze bijna als een ervaren rot bij de ploeg uit Sint-Gillis.