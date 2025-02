Een discutabele VAR-fase en Bruny Nsimba bezorgen Felice Mazzu en STVV grote kopzorgen

Dender heeft zaterdagavond een broodnodige zege behaald in de degradatietopper tegen STVV. Mede dankzij twee doelpunten van Bruny Nsimba werd het 2-1. Dender klimt naar de negende plaats en vergroot zijn voorsprong op STVV naar acht punten.

Trainer Felice Mazzu dropte voor deze cruciale wedstrij Loïc Lapoussin voor het eerst in de basis. Het was voor Lapoussin zijn eerste speelminuten sinds de 3-1 thuisoverwinning van Union tegen Westerlo. De middenvelder speelde toen 84 minuten. Vandaag kreeg hij ruim negentig minuten speeltijd.

De wedstrijd tussen Dender en STVV was er een op het scherpst van de snee. Beide ploegen staan in de degradatiezone en hadden duidelijk nood aan een driepunter. In een redelijk saaie eerste helft was het toch de thuisploeg die de beste kansen had.

Eerst kopte Nsimba op de lat, maar in de herneming kreeg Rodes zijn doelpoging binnen het kader. Kokubo stond paraat en pakte uit met een uitstekende reflex, waardoor de Truienaren even sterretjes zagen. Bij Godeau was dat zelfs letterlijk te nemen: na een botsing moest de aanvoerder even verzorgd worden, maar met een dik blauw oog keerde hij al snel terug op het veld.

VAR-interventie

Vlak voor de rust kreeg Dender een strafschop. Kvet duwde Van Helden licht in de rug, waardoor Van Helden de bal met zijn hand wegtikte. Lothar D'Hondt werd geroepen door de VAR en legde de bal op de stip. Bruny Nsimba maakte er geen probleem van en knalde het leer droog tegen de touwen.

Snelle gelijkmaker maar even snelle voorsprong

STVV moest in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, en de donderpreek van Felice Mazzu in de rust leek meteen zijn effect te hebben. Met een rampzalige terugspeelbal stuurde Ferraro zowaar tegenstander Lamkel Zé diep, die doelman Verrips simpel omspeelde en uit het niets de 1-1 maakt. Al heeft de gelijkmaker niet lang op het scorebord gestaan.

Nog geen minuut na de treffer van Lamkel Zé bracht Nsimba Dender opnieuw op voorsprong. Even werd er nog gevreesd voor buitenspel, maar D'Hondt keurde het doelpunt goed. In een verder saaie tweede helft kwamen beide ploegen niet meer echt in gevaar.

Zwaar programma in degradatiestrijd

Voor Dender komt de overwinning als geroepen. De troepen van Vincent Euvrard spelen de komende weken tegen rechtstreekse concurrenten OH Leuven en Beerschot. STVV ontvangt op zijn beurt landskampioen Club Brugge en moet daarna naar KV Mechelen.