"Catastrofaal!" - STVV kijkt niet naar controversiële penalty, maar wel naar eigen inzet: "Zo gaat het niet lukken"

STVV heeft opnieuw een pijnlijke nederlaag geleden tegen Dender (2-1) en blijft in de gevarenzone van het klassement. Ondanks een doelpunt van Lamkel Zé werd de hoop van de bezoekers snel de kop ingedrukt door een sterke Bruny Nsimba.

Trainer Felice Mazzu en aanvaller Adriano Bertaccini reageerden ontgoocheld na de wedstrijd. Kort voor de rust kwam STVV op achterstand na een discutabele strafschopfase. "Mijn mening over die strafschop? Ik heb er geen", reageerde Mazzu gelaten. "Als het strafschop is, is het maar zo. We hebben de oorlog verloren vandaag." Nsimba liet de kans niet liggen en zette Dender op voorsprong.

STVV kwam vlak na de pauze opnieuw langszij dankzij Lamkel Zé, die een slechte terugspeelbal van Ferraro genadeloos afstrafte. "We slikken opnieuw een penaltydoelpunt en geven het daarna uit handen", zuchtte Mazzu. "Mijn spelers hebben geprobeerd zich terug in de match te knokken, maar het was niet genoeg."

De Truiense vreugde duurde amper een minuut. Nsimba scoorde meteen opnieuw en bezorgde Dender een cruciale voorsprong. "Ik begrijp niet hoe we die 2-1 slikken", foeterde Bertaccini. "We moeten iets veranderen in het team. Individueel hebben we zoveel klasse, maar als iedereen voor zichzelf speelt, zal het niet lukken."

STVV slaagde er niet meer in om een vuist te maken en werd de hele wedstrijd door gedomineerd door Dender. De thuisploeg creëerde meer kansen en won verdiend. "Catastrofaal is het, ik heb er geen andere woorden voor," aldus Bertaccini. "Elk weekend maken we dezelfde fouten, we blijven cadeaus weggeven."

Door de nederlaag blijft STVV in de kelder van het klassement hangen. "Er staan nog twee ploegen onder ons, maar we moeten gewoonweg verbeteren", besluit Bertaccini. De Limburgers zullen snel moeten reageren om niet verder in de problemen te komen.