Kreeg Dender een geldige penalty? Wolke Janssens blijft optimistisch ondanks loodzwaar programma

STVV verkeert momenteel in een moeilijke periode. Na de nederlaag tegen Dender is het duidelijk dat het vermijden van de play-downs een enorme uitdaging zal worden. Ondanks de teleurstelling weigert Wolke Janssens op te geven.

De omstandigheden speelden ook een rol in de slechte prestatie van STVV. Het veld verkeerde in erbarmelijke staat en werd door velen als het slechtste van het seizoen bestempeld.

Volgens Wolke Janssens ontbreekt het de Kanaries momenteel vooral aan geluk. "Het dubbeltje valt altijd aan de verkeerde kant. Het lijkt alsof alles tegenzit wanneer je onderaan staat", zei hij na afloop.

Terechte strafschop?

De Limburgers kregen in de eerste helft een ongelukkige strafschop tegen na handspel van Rein Van Helden, al was het de vraag of hij daarvoor niet een duw in de rug kreeg. “Ik kan het niet oordelen, maar het leek wel een fout. Het had ons misschien geholpen als we die penalty niet tegen hadden gekregen”, liet Janssens weten na de wedstrijd.

Cruciale wedstrijden

Met het oog op de komende wedstrijden blijft STVV strijdvaardig. De situatie is moeilijker dan ooit, maar Janssens blijft hoopvol. “We hebben nog vijf wedstrijden, waarvan vier tegen directe concurrenten. We spelen drie keer thuis”, verklaarde hij toch optimistisch.

De volgende uitdaging staat deze zaterdag op het programma, wanneer STVV thuis speelt tegen landskampioen Club Brugge. Hoewel het een lastige tegenstander is, gelooft Janssens dat zijn ploeg met de juiste mentaliteit punten kan pakken. Na Club Brugge volgen cruciale wedstrijden tegen KV Mechelen, KV Kortrijk, Beerschot en OHL.