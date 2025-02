Reactie Matchwinnaar beleeft uniek moment en lacht om protestactie van eigen fans

Voor Bruny Nsimba was het een bijzondere avond tegen STVV. Het was de eerste keer dat hij twee keer wist te scoren in één wedstrijd op het hoogste niveau. Al had het bijna niet veel gescheeld of hij mocht niet meedoen.

De wedstrijd tegen STVV stond in het teken van de degradatiestrijd voor Dender. Naast de sportieve strijd op het veld was er ook frustratie naast het veld. De harde kern van Dender voelde zich de afgelopen weken benadeeld door de arbitrage en liet dat merken met een opvallende protestactie. Achter het doel hing een spandoek met de boodschap: “Arbitrage beslist. Rechtvaardigheid vermist.” Daarnaast toonden de supporters massaal de rode kaart, een knipoog naar Nsimba en Scheidler, die vorige week nog rood kregen tegen Sporting Charleroi. Matchwinnaar Nsimba toonde begrip voor het supportersprotest. "Ik vind dat mooi, dat moet kunnen", reageerde hij na de wedstrijd tegen STVV. Over de arbitrage bleef de aanvaller diplomatisch. "Soms worden er fouten niet gefloten, maar dat hoort erbij. We zijn dit seizoen al een paar keer benadeeld geweest, maar vandaag viel het eindelijk eens onze kant op." Volgens het Referee Department was de rode kaart van Nsimba in de uitwedstrijd tegen Sporting Charleroi onterecht. Door die beslissing mocht Nsimba wel starten tegen STVV, en dat bleek een geluk te zijn voor Dender.