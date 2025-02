Strijd om Champions' Play-offs blijft spannend: Standard ziet sterretjes tegen Westerlo, dat uitpakt met dikke overwinning en uit de gevarenzone klimt

Standard slikt voor het eerst sinds 10 november meer dan één tegendoelpunt in de competitie. Een sterk Westerlo won zondag met 4-2 van de Rouches en klimt zo uit de gevarenzone.

KVC Westerlo ontving Standard op zondag. Timmy Simons koos voor een achterhoede met Reynolds, Neustadter, Bos en Rommens, aangezien de meeste centrale verdedigers geschorst waren. Bij Standard mocht doelman Bazunu debuteren in het rood-wit, de doelman die op 14 miljoen euro geschat wordt.

Westerlo erop en erover op 30 minuten tijd

Westerlo nam de wedstrijd snel in handen, zoals te verwachten was. De Kemphanen konden een paar goede aanvallen op poten zetten, maar een echte kans creëren lukte niet. Standard werd weggedrukt, maar één mogelijkheid was genoeg.

De noodverdediging van Simons werd te makkelijk in de luren gelegd door een slimme diepe bal van Zeqiri tot bij Ayensa. De spits stormde op doel af, dribbelde voorbij doelman Jungdal en legde het leer simpel tegen de touwen. Lang konden de Rouches echter niet genieten van de voorsprong.

Kort na het kwartier besloten de verdedigers van Standard om de tegenstander een hoop ruimte te geven bij een veelbelovende aanval, en dat betaalden ze cash. Westelse winteraanwinst Sakamoto trapte de gelijkmaker voorbij Bazunu. Het spektakel duurde voort. Na nog geen 25 minuten voerde Simons een noodgedwongen dubbele wissel door, Bos en Devine eruit voor Van Den Keybus en Alcocer.

Die laatste knalde kort na zijn invalbeurt op Bazunu, die de bal voor de voeten van Frigan bokste. De spits kon van dichtbij de 2-1 binnenknallen, en dan waren we nog maar 30 minuten ver. De rest van de eerste helft gebeurde er niet veel meer, de fans konden even op adem komen.

Blitzstart na de rust, nadien kalmere tweede helft

En dat was niet slecht, want na nog geen minuut in de tweede helft stond het al 3-1. Haspolat stond bij een hoekschop alleen, en hij kreeg de bal tegen zijn been, die zo in doel viel. Nadien kwamen de Rouches nog heel goed weg met een bal op de paal van Frigan.

Standard probeerde wel, maar geraakte er maar moeilijk door bij Westerlo. Leko wond zich op naast de zijlijn, maar veel leverde dat niet op. Een grote kans creëren was moeilijk tegen een sterk Westerlo, maar er werden meer risico's genomen.

Daardoor kwam er wat meer ruimte voor Westerlo, dat daar ook van profiteerde. Sayyadmanesh gaf met een hakje diep voor Slimani, die zijn eerste voor Westerlo kon maken. Nadien kon Ayensa Hountondji bereiken met een knappe pass, die nadien nog 4-2 maakte, wat ook de eindstand werd.

Simons kan opgelucht ademhalen, Standard doet heel slechte zaak

Door deze nieuwe overwinning klimt Westerlo weer uit de gevarenzone. Simons kan weer opgelucht ademhalen na de moeilijke periode. Standard pakt voor het eerst sinds 10 november meer dan één tegendoelpunt in de competitie, zo wordt er weer een straffe reeks gebroken.

De Rouches doen ook een slechte zaak in de strijd om PO1, want bij winst konden ze over Gent springen. Standard blijft nu met 35 punten op de 7e plaats hangen, Westerlo telt 29 punten en staat 10e.