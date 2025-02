Ivan Leko steekt de hand in eigen boezem na ruime nederlaag: "Het enige wat ik tegen mijn spelers kan zeggen, is dank je wel"

Standard werd weggespeeld in Westerlo, Ivan Leko wil alles op een rijtje zetten. De Kroatische coach wil een "analyse maken met een heldere geest" om de redenen van deze zwakke vertoning te achterhalen.

Een logische nederlaag. Standard werd bijna weggevaagd op het veld van Westerlo, afgelopen zondag. Na de wedstrijd erkende Ivan Leko, met een schorre stem, gemakkelijk de dominantie van zijn tegenstander uit de Kempen.

"Van harte gefeliciteerd aan mijn collega en vriend. De analyse van deze wedstrijd is heel duidelijk. Westerlo heeft ons van de eerste tot de laatste minuut gedomineerd en was beter dan wij. Zoals ik al zei op vrijdag, het is een team dat zeer goed voetbalt en meer punten verdient", zei Leko.

Geen reden om alles weg te gooien, volgens Leko

De coach van Standard wil echter niet alles in twijfel trekken. Deze nederlaag komt op een slecht moment in de strijd om de Champions Play-Offs, maar de Kroaat vergeet de weg die is afgelegd sinds het begin van het seizoen niet.

"We waren bezig aan een goede reeks sinds onze ruime nederlaag in KAA Gent (5-0 op 10 november), maar we wisten dat het volgende verlies vroeg of laat zou komen. Het is hard, maar dat is voetbal. We moeten kalm blijven, de juiste analyse maken en vanaf dinsdag weer aan het werk gaan om onze wedstrijden te blijven winnen en het seizoen op een mooie manier af te sluiten", zei Leko.

Alles wat ik tegen mijn spelers kan zeggen is bedankt voor de laatste zeven, acht maanden

"Ik kan niets zeggen over mijn spelers, behalve bedankt voor de laatste zeven, acht maanden. Zelfs bij 4-1 zullen ze de 4-2 maken terwijl de wedstrijd verloren is. Ze blijven ervoor gaan en dat is wat ik leuk vind aan mijn groep. We hebben een veel beter team dan in december. Nu is het aan mij om het beste team te vinden om goede resultaten te behalen tot aan het einde van het seizoen. Na die nederlaag in Gent, las ik dat we het nooit nog zouden goed kunnen maken en dat we in de Relegation Play-offs zouden belanden. Niemand geloofde in mijn team, maar ik wel. Dus ik wil deze nederlaag niet dramatiseren, we gaan weer aan het werk", aldus Leko.

Bejubeld op Sclessin na de overwinning tegen Dender, wordt Ivan Leko ook vaak bekritiseerd voor zijn tactische keuzes. Vooral voor het behouden van Léandre Kuavita en Marko Bulat op het middenveld. De Kroatische middenvelder vecht niet zoals de rest van het team, en brengt zo veel offensieve meerwaarde.

"Natuurlijk maak ik fouten, ik maak grote fouten en ik analyseer ze. Ik hoop een betere coach te zijn morgen en over drie jaar dan vandaag. Iedereen maakt fouten, ook ik. Ik denk veel na om het team te helpen. Als we winnen, ben ik Pep Guardiola en als we verliezen, ben ik geen goede trainer", concludeerde Ivan Leko.