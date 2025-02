Na weken miserie en 2 op 27 staat Westerlo er weer helemaal met 6 op 6: "Mijn jongens geven nooit op"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KVC Westerlo heeft zijn tweede opeenvolgende zege beet. De Kemphanen wonnen met 4-2 van Standard, dat zwak voor de dag kwam.

"Het is een verdiende overwinning voor ons vandaag", beong Westerlo-coach Timmy Simons na afloop. En gelijk had hij, want Standard kon na de vroege comeback van Westerlo op geen enkel moment nog aanspraak maken op de overwinning.

"We kwamen 0-1 achter, maar bleven dominant spelen met veel druk naar voren. Zelfs tegen Standard kregen we genoeg kansen om de score uit te diepen nog in de tweede helft", gaat Simons verder.

Westerlo ging door een bijzonder zware periode, maar die lijkt nu achter de rug te zijn. "Zoals je ziet: onze jongens geven nooit op. Dat was vorige week niet, de drie vier weken voordien ook niet. Sinds het begin van het seizoen geven de gasten alles, iedere match."

"Ik ben vooral trots op de jongens. Na een zeer moeilijke periode, 2 op 27, pakken we nu 6 op 6. Ze zijn er vol voor blijven gaan, en dat verdient een pluim."

De Kemphanen speelden eigenlijk nagenoeg nooit slecht voetbal, alleen bleven de resultaten week na week uit. Het voetbal is nog steeds heel goed, maar de resultaten komen er nu ook door.

"Als je ziet hoeveel wij scoren, dan moet je ook niets veranderen. Alleen defensief moeten we defensief ook scherp zijn in de box, en dat beginnen ze stilaan te leren. Daar ben ik superblij mee. We blijven nu alles geven, steeds voor de drie punten", besluit coach Simons.