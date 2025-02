Silvio Proto ziet dat Standard wel eens een grote fout kan gemaakt hebben: "Ik begrijp het echt niet"

Gavin Bazunu maakte zijn debuut bij Standard tegen Westerlo. Je kan niet zeggen dat hij een sterke indruk heeft gemaakt in het doel.

Hier is Gavin Bazunu, na Matthieu Epolo, Arnaud Bodart en Laurent Henkinet, de vierde doelman die dit seizoen door Standard is opgesteld. De Ier, uitgeleend door Southampton, droomde waarschijnlijk van een beter debuut: de Rouches verloren met 4-2 en de 22-jarige doelman toonde zich niet onoverwinnelijk, vooral bij het tweede doelpunt waar hij de bal in de voeten van Matija Frigan duwde.

De nederlaag volledig aan hem wijten zou natuurlijk onrechtvaardig zijn. Standard had inderdaad een nieuwe doelman nodig deze winter vanwege het vertrek van Arnaud Bodart en de blessure van Laurent Henkinet. Maar het management van de Luikse doelmannen roept toch vragen op, vooral met betrekking tot Epolo, die weer op de bank belandde.

Aan de tafel van Dans le vestiaire (RTL Sports) is Silvio Proto nogal kritisch: "Ik begrijp het niet. Je hebt een getalenteerde jonge Belgische doelman in je team. Hij had een wisselvallig seizoen, hij weet dat hij fouten heeft gemaakt maar ook vooruitgang heeft geboekt. Waarom haal je een doelman op uitleenbasis en laat je hem spelen? Het is je speler onderwaarderen."

Er worden vooral vraagtekens gezet bij het profiel van Bazunu: een doelman op uitleenbasis halen is niet ondenkbaar, maar waarom beslissen voor een 22-jarige doelman die de plaats van Epolo inneemt en niet voor een ervaren doelman die hem kan begeleiden?

Gavin Bazunu kwam op de laatste dag van de transferperiode, dus de keuze begon al beperkt te worden. Maar dit roept toch vragen op voor de toekomst: "Met welke mindset zal Epolo terugkomen als hij nog een kans krijgt?" besluit Silvio Proto, twijfelend. Bazunu zal in ieder geval onder druk staan in de komende wedstrijden.