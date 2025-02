Heeft Standard nu zijn lesje geleerd na ruime nederlaag tegen Westerlo? "Zo zullen we punten pakken in de laatste vijf wedstrijden"

Ondanks de openingstreffer van Dennis Ayensa, stortte Standard in op het veld van Westerlo, zondagavond. De eerste doelpuntenmaker van de wedstrijd erkende de superioriteit van zijn tegenstander, maar wil ondanks dit verlies in de race naar de top 6 niet alles weggooien.

Standard heeft ondanks de openingstreffer van Dennis Ayensa na tien minuten nooit echt de indruk gewekt dat ze konden concurreren met Westerlo in het Kuipje. In de persconferentie heeft Ivan Leko ruimschoots de dominantie van zijn tegenstander erkend, net zoals de eerste doelpuntenmaker van de wedstrijd dat eerder bij ons aangaf.

"Het is moeilijk. Westerlo heeft een zeer goede wedstrijd gespeeld, ze vonden altijd de ruimtes en wij hadden geen oplossing. Verdedigend, vanuit een collectief oogpunt, heeft het team niet genoeg gedaan en waren we niet agressief genoeg. Ik heb het niet alleen over de verdedigingslinie, maar over iedereen op het veld. Ik heb niet het gevoel dat we een slechte wedstrijd hebben gespeeld, maar we hebben tactisch gezien geen oplossingen kunnen vinden."

Een zeldzame ineenstorting in de Standard-verdediging

Ondanks dat ze verdedigend zo solide waren sinds het begin van het seizoen, zijn de Rouches door de mand gevallen. Te ver van hun man, te zacht bij het ingrijpen, en compleet overlopen in hun eigen helft.

"Hun twee doelpunten in de eerste helft waren makkelijk en dat kan niet gebeuren. Toen we op voorsprong stonden, wisten we dat ze ruimte zouden geven en dat we ze konden uitschakelen, maar ze kwamen veel te snel weer op gelijke hoogte. Normaal gesproken zou het voldoende moeten zijn om minstens een punt te pakken door twee doelpunten te maken tegen Westerlo, maar we hebben niet goed verdedigd."

"Ik heb het gevoel dat Westerlo speelde alsof hun leven ervan afhing, ook al verkeren ze natuurlijk in een lastigere situatie dan wij. We konden voor iets heel moois spelen, de top 6 halen aan het eind van het weekend, maar dat hebben we niet gedaan. We moeten analyseren, terug naar de basis, we zullen zien waar dat ons brengt."

Na vijf wedstrijden zonder nederlaag, komt dit einde van de reeks op een ongelukkig moment voor Standard. Gent staat nu op slechts twee punten afstand, voor het angstaanjagende programma dat de Rouches te wachten staat in de laatste vijf wedstrijden.

"We moeten ons niet richten op de Champions' Play-offs, maar alleen op de volgende wedstrijd. We dachten voor de wedstrijd 'als we winnen...', maar dat zouden we niet moeten doen. Onze ambities zijn anders dan aan het begin van het seizoen, maar we zouden onze manier van spelen niet moeten veranderen. Agressief verdedigen en viezer zijn, dat is hoe we punten zullen pakken in deze laatste vijf wedstrijden", concludeerde Dennis Ayensa.