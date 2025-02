Aanvaller blijft strijdvaardig ondanks moeilijke periode en komt met duidelijke boodschap naar buiten: "Natuurlijk geloven we nog in hem"

Het blijft een frustrerende periode voor KV Kortrijk, dat opnieuw niet wist te winnen tegen Union. Ook spits Nacho Ferri beleeft een mindere periode, al blijft hij strijdvaardig .

Ondanks de frustraties blijft Ferri zich focussen op wat hij kan doen en benadrukt hij dat de verantwoordelijkheid bij de spelers ligt. De wedstrijd tegen Union bleek een moeilijke opgave voor KV Kortrijk, dat het overwicht aan de bezoekers moest laten.

Toch heeft Ferri na de nederlaag vertrouwen in zijn coach Yves Vanderhaeghe. “Natuurlijk geloven we nog in hem", zegt Ferri in Het Nieuwsblad, die geen schuld bij de trainer legt. “Het is aan ons als spelers om in de spiegel te kijken. We moeten als team onze rug rechten en samen voor het beste resultaat blijven vechten.”

"We hebben een sterkere ploeg sinds de wintermercato", zegt Ferri. "Er zijn jongens bijgekomen die ons kunnen helpen om nog iets van die degradatiestrijd te maken."

De aanvaller weet dat de competitie voor KVK haast voorbij is en dat de play-downs onafwendbaar zijn. Maar Ferri houdt vast aan het idee dat Kortrijk in de eerste klasse kan blijven. “Ik geloof nog altijd dat we in eerste klasse kunnen blijven."

KV Kortrijk staat voorlaatste en trekt volgende week naar Antwerp. Daarna volgt een cruciale thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge.