Supporters zijn het beu na penalty voor Genk: "Grootste klucht in de geschiedenis"

KRC Genk heeft de punten thuis weten te houden tegen Cercle Brugge. De Vereniging was nochtans snel op voorsprong gekomen, maar kort daarna kregen de Limburgers een elfmeter. Over die elfmeter was er wel heel wat te doen.

De ref had zelf niet ingegrepen en geen strafschop gegeven na de fase waarin Oh tegen de grond ging. Op aangeven van de VAR moest hij wel naar het scherm komen kijken en dus gaf hij alsnog de elfmeter.

🫵 | Hyeon-gyu Oh gaat neer in de box en de bal gaat op de stip. 👀📺 #GNKCER pic.twitter.com/yOkyzwpGBm — DAZN België (@DAZN_BENL) February 8, 2025

Op die manier kon KRC Genk zijn vroege achterstand ongedaan proberen te maken. Dat lukt niet, maar uiteindelijk wisten ze er nog op en over gaan in de wedstrijd. Rest de vraag: had de VAR mogen tussenkomen voor die fase, of was het geen clear error?

Op de sociale media is de fase meteen viraal gegaan. Heel wat supporters waren het niet eens met de manier waarop er omgegaan werd met de fout. Geen clear error en dus geen strafschop was het devies van velen.

VAR alweer in de fout?

Er is de voorbije weken al heel wat verteld geweest over de (werking van) de VAR. Die komt in ons land steeds meer onder druk te staan en wat er dit weekend alweer allemaal gebeurde zal zeker niet positief bijdragen aan de situatie.

De #VAR is de grootste klucht in de geschiedenis van het voetbal. Vooral omdat ie gebruikt wordt mensen die uitblinken in incompetentie. Ongelooflijk dit. Ongelooflijk! #GNKCER — William Coshett 🎵⚽ (@WillCoshett) February 8, 2025

Begin van het seizoen richtlijnen arbitrage : “geen low cost penalties meer” en Var grijpt enkel in bij clear errors #var week na week na week : “hold my beer” @BelgianReferees : voed je refs en Var deftig op en laat ze richtlijnen naleven , indien niet STOP ERMEE

#gnkcer — paulcanters (@paulcanters) February 8, 2025

Ik wil de lenzen van VAR Erik Lambrechts want die mens ziet dingen die een ander niet ziet. 🤩 #GNKCER — Matteo Pestello (@mstamper) February 8, 2025