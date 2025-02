De Cuyper helder over teleurstellende invallers bij Club Brugge: "Moeten we niet over zeveren"

Met een krappe 1-0 zege tegen OH Leuven, dat bijna een helft met tien speelde, hield Club Brugge de drie punten thuis. Zat de wedstrijd van woensdag al in het achterhoofd?

Nicky Hayen roteerde opnieuw stevig tegen OH Leuven. Sabbe, Spileers, Vetlesen, Vermant, Nilsson stonden in de basis, Skoras en Siquet mochten invallen. Maar niemand speelde zich echt in de kijker om woensdag aanspraak te maken op een basisplaats.

Maxim De Cuyper was duidelijk: "Het is ook niet makkelijk voor hen, met weinig matchritme. En soms is het ook makkelijker om te spelen tegen Aston Villa dan tegen Leuven. Dat zullen veel voetballers kunnen beamen, daar moeten we niet over zeveren."

Wedstrijd tegen Atalanta nog niet in achterhoofd De Cuyper

Maar ook de veelheid aan wedstrijden begint door te wegen bij de basisspelers die wel op het veld stonden. "Dat is ook normaal denk ik, zoveel wedstrijden spelen is een beetje abnormaal. Dus is het logisch dat je dat voelt, daarom wordt er ook geroteerd."

Of zat de wedstrijd van woensdag tegen Atalanta dan toch wat in het achterhoofd? "De supporters denken dat misschien, maar bij mij was dat niet het geval. Ik speel gewoon mijn wedstrijd en dacht nog niet aan Atalanta."

"Vanaf zondag gaat de focus natuurlijk wel naar Atalanta. Dat wordt een hele andere wedstrijd, we hebben nu enkele dagen om ons daarop voor te bereiden. Als we op niveau zijn, dan kunnen we tegen iedereen iets halen."