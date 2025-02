Hans Vanaken eerlijk over zwak Club Brugge: "Daar is alles mee gezegd"

Club Brugge heeft met het kleinste verschil gewonnen van OH Leuven, maar echt overtuigend was het allemaal niet. De kapitein van blauw-zwart gaf toe dat het beter moest.

De wedstrijd tegen Atalanta leek al in het achterhoofd te zitten bij blauw-zwart. Club kwam op voorsprong in de eerste helft, maar slaagde er niet in om tegen tien man van OH Leuven de score uit te diepen in de tweede helft.

"We houden het liever niet zo lang spannend, maar het zijn drie punten. Daar is zo goed als alles mee gezegd", gaf kapitein en Gouden Schoen Hans Vanaken achteraf toe. "Vooral het gebrek aan een tweede goal zorgde voor te veel spanning."



"We hadden wel altijd controle over de wedstrijd, maar we moeten gewoon iets sneller dat tweede doelpunt maken. Want op het einde kan er altijd nog een bal afwijken. Gelukkig gebeurde dat niet", zei Vanaken.

Club beter tegen elf dan tegen tien

Door een rode kaart van Verlinden vroeg in de tweede helft mocht Club een halfuur tegen tien man spelen, maar beter werd blauw-zwart daardoor niet. "In de eerste helft vond ik ons elf tegen elf eigenlijk beter", zei Vanaken.

"Met tien man ging OH Leuven nog lager staan en dan werd het gewoon nog moeilijker voor ons om de opening te vinden. We hebben nog mogelijkheden gehad, maar maken die dan niet af." Woensdag tegen Atalanta zal het een pak beter moeten.