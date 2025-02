🎥 Deschacht en Sonck hebben wel wat te zeggen over de rode kaart voor Thibaud Verlinden

Thibaud Verlinden heeft er een drukke week opzitten, en sloot die af met ... een rode kaart. Hij werd uitgesloten tegen Club Brugge voor zijn nieuwe ploeg OH Leuven, maar over die rode kaart was wel heel wat te zeggen.

Het werd een pittige week voor de winger. Uiteindelijk maakte Verlinden de overstap naar OH Leuven, wat het nog iets pijnlijker maakt voor Beerschot, dat zijn kapitein kwijtspeelde. Hij trainde mee, en zaterdag mocht hij al in de basis starten.

Tegen Club Brugge zou het geen makkelijke opdracht worden voor Verlinden en zijn ploegmaats. De Leuvenaars verloren én Verlinden moest bovendien op aangeven van de VAR naar de kant.

Terechte rode kaart?

Verlinden ging stevig door op de enkel van Tzolis, de VAR greep in en rood was het devies. Al hadden de analsiten daar wel nog heel wat over te vertellen.

"Verlinden staat op de voet van Tzolis. Op de enkel. Dju, maar dit is niet boven de enkel. Dit is wat ik daarmee bedoel", aldus Wesley Sonck bij DAZN over de rode kaart - voor hem had de VAR-interventie niet gehoeven.

Olivier Deschacht pikte in: "Als je zo'n beelden stilzet, dan is het altijd rood. Maar live is het gewoon ongelukkig en onhandig."