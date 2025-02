Pletinckx is het niet helemaal eens met trainer Coleman: "Daar moeten we lessen uit trekken"

OH Leuven kwam er op bezoek bij Club Brugge niet aan te pas. Was dit nu het plan van coach Chris Coleman vooraf?

Na een deugddoende zege tegen KV Mechelen vorige week, waren extra punten voor OH Leuven tegen Club Brugge altijd mooi meegenomen. Maar de ploeg van Chris Coleman zakte wel heel diep terug, ook met elf tegen elf.

Daar had Coleman ook een uitleg voor. "Toen we naar hier kwamen in de beker (begin januari, nvdr.), creëerden we zes of zeven kansen, maar verloren we wel met 3-0. Als je te aanvallend speelt, dan doet Club je zeker pijn met al zijn kwaliteiten."

Pletinckx is het niet helemaal eens met Coleman

Verdediger Ewoud Pletinckx was het daar niet helemaal mee eens. "We stonden de hele wedstrijd gewoon te laag. Als we dan eens de bal konden recupereren, dan was het nog zo'n zeventig meter naar de overkant."

"Daar moeten we echt wel lessen uit trekken. We moeten op het juiste moment ook eens druk vooruit zetten om de bal hoog te veroveren. En dan staan we ook al veel dichter bij het doel van de tegenstander."

En met tien tegen elf, na rood voor nieuwkomer Verlinden, werd het nog moeilijker voor OH Leuven. "Toen hij geel kreeg, hield ik mijn hart wel al vast. Want ik wist dat ze er wellicht nog naar zouden kijken. Ik zag het dus wel al aankomen."